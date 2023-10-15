МИД: Россия не пытается создать с КНР и КНДР союз в духе времён холодной войны
- Gettyimages.ru
Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров.
Как пишет РИА Новости, по его словам, создание форматов «узкого состава» идёт в русле линии Вашингтона по удержанию своего доминирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.
«Мы со своей стороны не преследуем цель формировать антагонистические союзы в духе «холодной войны», — отметил посол.
Ранее издание 19FortyFive сообщило, что саммит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина является свидетельством провала американского главы Джо Байдена во внешней политике.