Россия не пытается создать с КНР и Северной Кореей союз против Соединённых Штатов, Южной Кореи и Японии.

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров.

Как пишет РИА Новости, по его словам, создание форматов «узкого состава» идёт в русле линии Вашингтона по удержанию своего доминирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

«Мы со своей стороны не преследуем цель формировать антагонистические союзы в духе «холодной войны», — отметил посол.

Ранее издание 19FortyFive сообщило, что саммит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина является свидетельством провала американского главы Джо Байдена во внешней политике.