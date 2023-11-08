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Путин: Россия и Китай не строят никаких военных союзов

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Президент России Владимир Путин на встрече с зампредседателя Центрального военного совета Китая Чжан Юсем заявил, что страны не строят военных союзов.
Путин: Россия и Китай не строят никаких военных союзов
  • Gettyimages.ru

«Россия и Китай не строят никаких военных союзов по примеру времён холодной войны. Наше взаимодействие с вами носит конструктивный характер и является серьёзным фактором стабилизации международной обстановки», — сказал Путин.

Ранее президент России в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что США заставляют союзников ухудшить отношения с Россией и Китаем.

Также посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров отметил, что Россия не пытается создать с КНР и Северной Кореей союз против Соединённых Штатов, Южной Кореи и Японии.

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