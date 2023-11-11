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Кандидат в президенты Рамасвами: столкновение с Россией приведёт к концу США

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Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами высказал мнение, что возможное столкновение с Россией и Китаем приведёт к прекращению существования Соединённых Штатов.
Кандидат в президенты Рамасвами: столкновение с Россией приведёт к концу США
  • AP
  • © Rebecca Blackwell

Об этом политик заявил в эфире PBD Podcast.

«Если Россия и Китай будут в военном альянсе, а мы ввяжемся в третью мировую войну... США, какими мы их знаем сегодня, могут прекратить существовать», — сказал Рамасвами.

Он отметил, что Россия и Китай обладают мощными военно-космическими силами, в то время как у США нет значимых возможностей в космосе.

Рамасвами также признал, что в настоящий момент США находятся в уязвимом положении в сферах экономики и обороны.

Ранее Рамасвами заявил, что Россия превосходит Соединённые Штаты по объёму ядерного оружия и числу гиперзвуковых ракет.

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