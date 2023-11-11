Кандидат в президенты Рамасвами: столкновение с Россией приведёт к концу США
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Об этом политик заявил в эфире PBD Podcast.
«Если Россия и Китай будут в военном альянсе, а мы ввяжемся в третью мировую войну... США, какими мы их знаем сегодня, могут прекратить существовать», — сказал Рамасвами.
Он отметил, что Россия и Китай обладают мощными военно-космическими силами, в то время как у США нет значимых возможностей в космосе.
Рамасвами также признал, что в настоящий момент США находятся в уязвимом положении в сферах экономики и обороны.
Ранее Рамасвами заявил, что Россия превосходит Соединённые Штаты по объёму ядерного оружия и числу гиперзвуковых ракет.