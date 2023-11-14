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Военный эксперт: «главным выпутывающимся» из ситуации с Украиной будет Европа

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RT
Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в беседе с RT прокомментировал заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о том, что план Европейского союза по поставке Вооружённым силам Украины 1 млн боеприпасов является нереализуемым.
Военный эксперт: «главным выпутывающимся» из ситуации с Украиной будет Европа
  • AP
  • © Virginia Mayo

«Когда начинается война, нужно большое количество боеприпасов. То, что находится на складах, расходуется в считаные недели — месяцы, в дальнейшем промышленность должна восполнять боезапасы», — объяснил специалист.

По его словам, российская сторона опережающими темпами наращивает многие виды производств, включая производство боеприпасов.

«Американцы тоже наращивают у себя производство боеприпасов, они на полгода — восемь месяцев, по заявлениям представителей Пентагона, опережают свой график», — подчеркнул Дрозденко.

Тем временем у Европы, по мнению эксперта, этого делать не получается. Собеседник RT добавил, что заявления ЕС «достаточно правдивые в этой ситуации».

Военный эксперт считает, что «главным выпутывающимся» из ситуации с Украиной будет назначена Европа.

«Это было понятно изначально, что как только конфликт дойдёт до определённой стадии, американцы этот чемодан без ручки просто передадут Европе: «Что хотите делайте, а мы далеко за океаном, у нас другие геополитические проблемы», — заключил Дрозденко.

Ранее Писториус заявил, что план Европейского союза по поставке Вооружённым силам Украины 1 млн боеприпасов является нереализуемым.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объяснил задержку в поставке снарядов печальным состоянием военной промышленности ЕС и бюрократией.

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