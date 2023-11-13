Полянский: палестино-израильский конфликт обнажил двойные стандарты Запада
- AP
«Они даже не осмеливаются называть вещи своими именами, когда речь заходит о действиях Израиля», — сказал он РИА Новости.
Полянский подчеркнул, что Россия осуждает действия ХАМАС, но при этом не поддерживает и нарушение международного гуманитарного права со стороны Израиля.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее назвал трусливой и бессовестной позицию западных стран по ситуации в секторе Газа.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что англосаксы буквально подталкивают Ближний Восток к развязыванию большой войны.