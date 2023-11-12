США ищут козла отпущения в ситуации вокруг диверсии на «Северных потоках», этим объясняется появление статьи The Washington Post о том, что совершение теракта координировал бывший полковник Сил специальных операций ВСУ Роман Червинский. Такое мнение выразил подполковник армии Соединённых Штатов в отставке Эрл Расмуссен.

«Изначально во всей ситуации с газопроводом «Северный поток» все указывали на то, что это Россия. Все так делали. А потом сразу после неожиданного визита Шольца к Байдену всплыла история с группой украинцев на корабле. И вот теперь у нас есть человек, очень близкий ко всему этому, который занимается специальными операциями, полковник Червинский, который близок к генералу Залужному», — сказал он «Известиям».

Расмуссен согласился с журналистом Сеймуром Хершем, по версии которого «США сильно замешаны в этом деле».

Как писала американская газета The Washington Post, «48-летний полковник, который служил в украинских силах специального назначения, был координатором операции на «Северных потоках».

По версии американского журналиста-расследователя Сеймура Херша, «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

Все документы, созданные при планировании диверсии, вероятно, были физически уничтожены сразу после успеха операции.

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с выводами Херша о том, что за нападениями стоят спецслужбы США. Как отметили в Кремле, мировой общественности следует вспомнить заявление президента США Джо Байдена о планах уничтожить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2».