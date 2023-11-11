Ульянов заявил, что правовой спор 2007 года о ДОВСЕ решён в пользу России

Правовой спор о приостановке ДОВСЕ 2007 года был решён в пользу России, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он напомнил, что в 2007 году, когда Россия приостановила действие ДОВСЕ, возникли острые споры по правовым аспектам этого решения.

«Запад заявил, что приостановка является незаконной. Теперь НАТО само решило приостановить действие Договора. Итак, правовой спор решён в пользу России», — заявил Ульянов.

7 ноября Россия окончательно завершила процедуру выхода из ДОВСЕ.

После этого Великобритания заявила о приостановке участия в договоре.

То же самое сделали Канада и США.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам — членам Североатлантического альянса необходимо усилить блок из-за того, что Россия вышла из Договора об обычных вооружённых силах в Европе.