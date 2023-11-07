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Белый дом: США приостанавливают выполнение обязательств по ДОВСЕ с 7 декабря

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Соединённые Штаты объявили, что приняли решение о приостановке выполнения обязательств в рамках Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) с 7 декабря.
Белый дом: США приостанавливают выполнение обязательств по ДОВСЕ с 7 декабря
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, опубликованном на сайте Белого дома.

«США приостанавливают действие всех обязательств по ДОВСЕ», — говорится в заявлении. 

В Белом доме уточнили, что участие Вашингтона в договоре прекращается с 7 декабря.

Ранее в МИД России заявили, что в полночь 7 ноября Москва окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе.

Позднее Великобритания объявила о приостановке участия в ДОВСЕ.

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