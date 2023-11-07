Белый дом: США приостанавливают выполнение обязательств по ДОВСЕ с 7 декабря
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, опубликованном на сайте Белого дома.
«США приостанавливают действие всех обязательств по ДОВСЕ», — говорится в заявлении.
В Белом доме уточнили, что участие Вашингтона в договоре прекращается с 7 декабря.
Ранее в МИД России заявили, что в полночь 7 ноября Москва окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе.
Позднее Великобритания объявила о приостановке участия в ДОВСЕ.