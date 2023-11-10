Столтенберг призвал усилить НАТО после выхода России из ДОВСЕ
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Выступая на пресс-конференции в Берлине, он отметил, что основные механизмы контроля над вооружениями перестали действовать, передаёт ТАСС.
Кроме того, Столтенберг обвинил Россию в прекращении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«Всё это сделало мир более опасным и демонстрирует важность усиления НАТО», — сказал генсек.
7 ноября Россия окончательно завершила процедуру выхода из ДОВСЕ.
После этого Великобритания заявила о приостановке участия в договоре.