Администрация США настаивает на том, что в случае с Украиной война является необходимой, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

Так он ответил на призывы американского сенатора Рэнда Пола найти способ завершить украинский конфликт.

«Ну, сенатор, я не отстаиваю точку зрения, заключающуюся в том, что война — это хорошо. Я отстаиваю точку зрения, сводящуюся к тому, что в данном случае война является необходимой», — цитирует О'Брайена ТАСС.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что время для переговоров по Украине ещё не пришло.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не ведёт переговоров с Россией и не видит в них смысла.

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что украинскому руководству не хватает ни мудрости, ни мужества для политического урегулирования отношений с Россией.

До этого российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.