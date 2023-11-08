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В Госдепе США заявили, что в случае с Украиной война является необходимой

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Администрация США настаивает на том, что в случае с Украиной война является необходимой, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
В Госдепе США заявили, что в случае с Украиной война является необходимой
  • Gettyimages.ru

Так он ответил на призывы американского сенатора Рэнда Пола найти способ завершить украинский конфликт.

«Ну, сенатор, я не отстаиваю точку зрения, заключающуюся в том, что война — это хорошо. Я отстаиваю точку зрения, сводящуюся к тому, что в данном случае война является необходимой», — цитирует О'Брайена ТАСС.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что время для переговоров по Украине ещё не пришло.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не ведёт переговоров с Россией и не видит в них смысла.

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что украинскому руководству не хватает ни мудрости, ни мужества для политического урегулирования отношений с Россией.

До этого российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.

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