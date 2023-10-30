Экс-разведчик США Риттер: Зеленский больше не будет главной звездой на Западе
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«Нужно помнить, что Зеленский — актёр, а не лидер. Когда начался конфликт, для него «написали» определённый сценарий. Ничего оригинального в этом образе не было», — цитирует его РИА Новости.
По словам Риттера, понемногу на Западе начинают забывать о Зеленском. Он добавил, что всем надоело наблюдать за этим шоу.
«Его либо убьют, либо заменят», — подытожил бывший американский разведчик.
Ранее парламент Румынии принял решение отменить заседание, на котором должен был выступать с речью Владимир Зеленский, прибывший для этого в Бухарест с официальным визитом.
Зеленский испытал огромное унижение и уехал из Румынии с позором.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский надоел странам Запада.