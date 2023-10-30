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Экс-разведчик США Риттер: Зеленский больше не будет главной звездой на Западе

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Владимир Зеленский — актёр, но он больше не будет главной звездой на Западе, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
Экс-разведчик США Риттер: Зеленский больше не будет главной звездой на Западе
  • globallookpress.com
  • © Ukraine Presidency

«Нужно помнить, что Зеленский — актёр, а не лидер. Когда начался конфликт, для него «написали» определённый сценарий. Ничего оригинального в этом образе не было», — цитирует его РИА Новости.

По словам Риттера, понемногу на Западе начинают забывать о Зеленском. Он добавил, что всем надоело наблюдать за этим шоу.

«Его либо убьют, либо заменят», — подытожил бывший американский разведчик.

Ранее парламент Румынии принял решение отменить заседание, на котором должен был выступать с речью Владимир Зеленский, прибывший для этого в Бухарест с официальным визитом.

Зеленский испытал огромное унижение и уехал из Румынии с позором.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский надоел странам Запада.

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