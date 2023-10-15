Министр иностранных дел России Лавров заявил, что Зеленский всех достал
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Министр процитировал румынского сенатора Диану Шошоакэ, которая ранее призвала не допустить приезда Зеленского в Румынию.
«Ну, достал, конечно, всех», — добавил Лавров.
Ранее парламент Румынии принял решение отменить заседание, на котором должен был выступать с речью Владимир Зеленский, прибывший для этого в Бухарест с официальным визитом.
Зеленский испытал огромное унижение и уехал из Румынии с позором.
Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что у Румынии серьёзные претензии к Зеленскому и к Украине в целом.