Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский надоел странам Запада, согласно отрывку программы журналиста Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Министр процитировал румынского сенатора Диану Шошоакэ, которая ранее призвала не допустить приезда Зеленского в Румынию.

«Ну, достал, конечно, всех», — добавил Лавров.

Ранее парламент Румынии принял решение отменить заседание, на котором должен был выступать с речью Владимир Зеленский, прибывший для этого в Бухарест с официальным визитом.

Зеленский испытал огромное унижение и уехал из Румынии с позором.

Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что у Румынии серьёзные претензии к Зеленскому и к Украине в целом.