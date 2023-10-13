Глава Минсельхоза Румынии Флорин Барбу объявил о запуске новой процедуры импорта украинской агропродукции, согласованной с Киевом.

«Сегодня правительство приняло чрезвычайное постановление, которое защищает румынских фермеров от импорта зерна из Украины», — цитирует его издание «Страна.ua».

По словам политика, Румыния разрешает импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и сои только на основании маркетингового соглашения, выданного Минсельхозом.

Отмечается, что импорт будет доступен только для румынских фермеров, которые подтвердят, что зерно им необходимо для пополнения припасов.

Ранее парламент Румынии принял решение отменить заседание, на котором должен был выступать с речью Владимир Зеленский, прибывший для этого в Бухарест с официальным визитом.

Зеленский испытал огромное унижение и уехал из Румынии с позором.

Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что у Румынии серьёзные претензии к Зеленскому и к Украине в целом.