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HT: Зеленский уехал с позором после отказа выступить в парламенте Румынии

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Владимир Зеленский испытал огромное унижение и уехал из Румынии с позором, после того как ему не позволили выступить перед парламентом страны.

Такое заявление было опубликовано в видеосюжете индийского издания Hindustan Times.

«Зеленский ушёл покрасневшим от стыда, поскольку выступление в парламенте страны НАТО отменили», — говорится в сообщении.

Ранее Парламент Румынии принял решение отменить заседание, на котором должен был выступать с речью Зеленский, прибывший для этого в Бухарест с официальным визитом.

Позже военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что у Румынии серьёзные претензии к Зеленскому и к Украине в целом.

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