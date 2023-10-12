HT: Зеленский уехал с позором после отказа выступить в парламенте Румынии
Такое заявление было опубликовано в видеосюжете индийского издания Hindustan Times.
«Зеленский ушёл покрасневшим от стыда, поскольку выступление в парламенте страны НАТО отменили», — говорится в сообщении.
Ранее Парламент Румынии принял решение отменить заседание, на котором должен был выступать с речью Зеленский, прибывший для этого в Бухарест с официальным визитом.
Позже военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что у Румынии серьёзные претензии к Зеленскому и к Украине в целом.