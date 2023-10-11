Историк Кнутов: у Румынии серьёзные претензии к Зеленскому и к Украине в целом

Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что румынский сенатор от оппозиции Диана Шошоакэ призвала прибывшего в Бухарест с визитом Владимира Зеленского вернуть территории.

По мнению специалиста, на сегодняшний день Украина повела себя «достаточно дерзко».

«Зеленский ведь всё поставил с ног на голову. Он объявил, что Запад воюет с Россией, но так как Запад не готов делать это напрямую, то за него это делает Украина, поэтому Запад обязан содержать киевский режим», — объяснил Кнутов.

Эксперт считает, что многим это не понравилось, и на сегодняшний день «на Зеленского смотрят как на человека, который просто шантажирует страны Запада».

Он также напомнил, что требования о поставках украинского зерна в Румынию приводят к протестам среди фермеров.

Кроме того, собеседник RT добавил, что Румыния имеет серьёзные претензии к Зеленскому, его правительству и в целом к Украине в силу дискриминации румынского населения.

По этой причине, по словам эксперта, Румыния заинтересована в том, чтобы восстановить свой суверенитет над теми землями, которые взял под свой контроль СССР в 1939 году и затем передал Украине.

Ранее румынский сенатор от оппозиции Диана Шошоакэ призвала прибывшего в Бухарест с визитом Владимира Зеленского вернуть территории.