Сенатор Шошоакэ потребовала от приехавшего Зеленского вернуть земли Румынии

Румынский сенатор от оппозиции Диана Шошоакэ призвала прибывшего в Бухарест с визитом Владимира Зеленского вернуть территории.

Об этом пишет РИА Новости.

При этом Шошоакэ поинтересовалась у Зеленского, не хочет ли он поговорить с ней про румынское меньшинство на Украине, и призвала уважать румын и их язык.

«Посмотрите, это карта, настоящая карта Румынии, уважайте, пожалуйста, наших румын на Украине», — сказала политик.

Ранее парламент Румынии принял решение отменить заседание, на котором должен был выступать с речью Зеленский.

Также сообщалось, что Румыния ограничила ввоз молдавского и украинского зерна.