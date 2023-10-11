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Сенатор Шошоакэ потребовала от приехавшего Зеленского вернуть земли Румынии

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Румынский сенатор от оппозиции Диана Шошоакэ призвала прибывшего в Бухарест с визитом Владимира Зеленского вернуть территории.

Об этом пишет РИА Новости.

При этом Шошоакэ поинтересовалась у Зеленского, не хочет ли он поговорить с ней про румынское меньшинство на Украине, и призвала уважать румын и их язык.

«Посмотрите, это карта, настоящая карта Румынии, уважайте, пожалуйста, наших румын на Украине», — сказала политик.

Ранее парламент Румынии принял решение отменить заседание, на котором должен был выступать с речью Зеленский.

Также сообщалось, что Румыния ограничила ввоз молдавского и украинского зерна.

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