Сенатор Шошоакэ потребовала от приехавшего Зеленского вернуть земли Румынии
Об этом пишет РИА Новости.
При этом Шошоакэ поинтересовалась у Зеленского, не хочет ли он поговорить с ней про румынское меньшинство на Украине, и призвала уважать румын и их язык.
«Посмотрите, это карта, настоящая карта Румынии, уважайте, пожалуйста, наших румын на Украине», — сказала политик.
Ранее парламент Румынии принял решение отменить заседание, на котором должен был выступать с речью Зеленский.
Также сообщалось, что Румыния ограничила ввоз молдавского и украинского зерна.