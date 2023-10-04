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Румыния ограничила ввоз молдавского и украинского зерна

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Министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу заявил, что Бухарест вводит ограничения на импорт молдавских и украинских зерновых.
Румыния ограничила ввоз молдавского и украинского зерна
  • РИА Новости

Об этом сообщает Sputnik Молдавия со ссылкой на заявление министра в соцсетях.

По его словам, «импорт зерна из Украины и Республики Молдова будет разрешён только румынским фермерам и переработчикам и будет возможен строго на основании лицензии».

18 сентября украинское правительство подало иски во Всемирную торговую организацию к Польше, Венгрии и Словакии из-за ситуации вокруг зерна.

После этого Венгрия, Польша и Словакия прекратили участие в работе координационной платформы с Еврокомиссией по зерновым проблемам.

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