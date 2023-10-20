Если Запад не пойдёт на переговоры по Украине, Россия способна взять под контроль Одессу и Харьков, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight.

«Они, безусловно, могут взять Харьков и в конечном итоге перейти реку и захватить Одессу. Исторически это русские города, они никогда не были частью Украины», — цитирует его РИА Новости.

При этом, по словам американского офицера, президент России Владимир Путин не был никогда заинтересован в территориальных приобретениях в ходе СВО.

Макгрегор отметил, что нежелание США и их европейских союзников толкает Кремль на решения о дальнейшем продвижении.

Ранее Макгрегор высказал мнение, что Владимир Зеленский на переговорах с Россией может пойти на территориальные уступки и отдать два города.

Экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что США подтолкнут Украину к переговорам даже без участия Владимира Зеленского.

Издание Asia Times писало, что Украине необходимо заключить мирное соглашение с Россией, пока у Киева есть такая возможность.