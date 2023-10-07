Узнать больше

АТ: Украина должна заключить мир с Россией, пока есть такая возможность

Короткая ссылка
Украине необходимо заключить мирное соглашение с Россией, пока у Киева есть такая возможность. Об этом пишет издание Asia Times.
АТ: Украина должна заключить мир с Россией, пока есть такая возможность
  • AP
  • © Bram Janssen

«Украина скоро окажется перед выбором: продолжать воевать, пытаясь затянуть конфликт, или заключить сделку, пока есть возможность», — говорится в публикации. 

По мнению автора статьи, Украина смогла бы сохранить контроль над Харьковом, Киевом, Днепропетровском, Одессой и Львовом, если бы запустила переговорный процесс прямо сейчас. Кроме того, заключение соглашения позволило бы украинской армии оставаться дееспособной.

Отмечается, что на сегодняшний день Украина, которая полностью зависима от западной помощи, не может справиться с российской армией, а также сталкивается с дефицитом вооружения.

«Затягивание боевых действий может привести к гражданской войне на Украине или свержению правительства», — заключил автор.

Ранее журналист Марк Темницкий выразил мнение, что, если ВС Украины не добьются успеха в рамках контрнаступления до конца года, мирное соглашение будет заключено на выгодных для России условиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить