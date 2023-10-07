АТ: Украина должна заключить мир с Россией, пока есть такая возможность

Украине необходимо заключить мирное соглашение с Россией, пока у Киева есть такая возможность. Об этом пишет издание Asia Times.

«Украина скоро окажется перед выбором: продолжать воевать, пытаясь затянуть конфликт, или заключить сделку, пока есть возможность», — говорится в публикации.

По мнению автора статьи, Украина смогла бы сохранить контроль над Харьковом, Киевом, Днепропетровском, Одессой и Львовом, если бы запустила переговорный процесс прямо сейчас. Кроме того, заключение соглашения позволило бы украинской армии оставаться дееспособной.

Отмечается, что на сегодняшний день Украина, которая полностью зависима от западной помощи, не может справиться с российской армией, а также сталкивается с дефицитом вооружения.

«Затягивание боевых действий может привести к гражданской войне на Украине или свержению правительства», — заключил автор.

Ранее журналист Марк Темницкий выразил мнение, что, если ВС Украины не добьются успеха в рамках контрнаступления до конца года, мирное соглашение будет заключено на выгодных для России условиях.