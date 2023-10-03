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Hill: если ВСУ не продвинутся до конца года, мир заключат на условиях России

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Журналист Марк Темницкий в материале для американского издания Hill выразил мнение, что, если ВС Украины не добьются успеха в рамках контрнаступления до конца года, мирное соглашение будет заключено на выгодных для России условиях.
Hill: если ВСУ не продвинутся до конца года, мир заключат на условиях России
  • AP

Как отмечает автор, ряд стран Запада оказывают давление на Киев, чтобы он ускорил контрнаступление на юге и востоке Украины, в то время как другие государства настаивают на «вынужденных переговорах» между Украиной и Россией, полагая, что это наилучший вариант положить конец конфликту, даже если мирное соглашение будет заключено на выгодных для Москвы условиях.

«Если поддержка Украины ослабнет в 2024 году, Москва может добиться мирного урегулирования», — считает журналист.

Ранее издание The New York Times сообщило, что стратегия «эластичной обороны», которую используют российские военнослужащие, мешает проведению контрнаступления украинской армии.

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