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NYT: «эластичная оборона» ВС России препятствует контрнаступлению ВСУ

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Стратегия «эластичной обороны», которую используют российские военнослужащие, мешают проведению контрнаступления украинской армии, говорится в статье The New York Times.
NYT: «эластичная оборона» ВС России препятствует контрнаступлению ВСУ
  • РИА Новости

По данным издания, ВС России отходят на вторую линию обороны, а после этого атакуют в тот момент, когда ВСУ оказываются в наиболее уязвимом состоянии. Подчёркивается, что это препятствует закреплению сил Киева на позициях и использованию их для продвижения.

«Обороняющаяся сторона отдаёт позиции, нанося как можно более тяжёлые потери наступающей стороне, чтобы подставить атакующих под решающую контратаку», — отметил научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований Бен Барри.

Он добавил, что подобную стратегию применяли советские войска в 1943 году в битве на Курской дуге.

Ранее глава Генштаба Великобритании адмирал Тони Радакин признал, что оборона России в зоне специальной военной операции оказалась крепче, чем предполагали страны Запада.

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