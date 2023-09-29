Генштаб Британии: оборона ВС России оказалась крепче, чем предполагал Запад
- РИА Новости
Об этом пишет газета The Times.
«Российская оборона оказалась крепче, чем предполагал Запад», — говорится в публикации.
По словам Радакина, Западу следует изменить свои ожидания от итогов контрнаступления украинской армии.
Он добавил, что задачи Украины усложняются недостатком подготовки среди украинских мобилизованных, а также неоднородностью вооружения.
Ранее полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко признал, что ВС России являются сильным противником для украинской армии.
Перевод статьи предоставило ИноТВ.