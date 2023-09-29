Узнать больше

Генштаб Британии: оборона ВС России оказалась крепче, чем предполагал Запад

Короткая ссылка
Глава Генштаба Великобритании адмирал Тони Радакин признал, что оборона Вооружённых сил России в зоне специальной военной операции оказалась крепче, чем предполагали страны Запада.
Генштаб Британии: оборона ВС России оказалась крепче, чем предполагал Запад
  • РИА Новости

Об этом пишет газета The Times.

«Российская оборона оказалась крепче, чем предполагал Запад», — говорится в публикации.

По словам Радакина, Западу следует изменить свои ожидания от итогов контрнаступления украинской армии.

Он добавил, что задачи Украины усложняются недостатком подготовки среди украинских мобилизованных, а также неоднородностью вооружения.

Ранее полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко признал, что ВС России являются сильным противником для украинской армии.

Перевод статьи предоставило ИноТВ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить