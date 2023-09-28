Полковник СБУ Костенко признал ВС России сильным противником
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу «Украинская правда».
«У них достаточно мощная армия, в частности подразделения морской пехоты, десантники, спецназ, артиллерия», — цитирует Костенко РИА Новости.
Он добавил, что российские войска остаются сильным противником, которому сложно противостоять на поле боя.
Костенко связал это с высоким уровнем подготовки военнослужащих России.
27 сентября бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВС России перехватили инициативу на фронте в зоне специальной военной операции.