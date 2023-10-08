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Экс-агент ЦРУ Макговерн: США подтолкнут Киев к переговорам даже без Зеленского

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Власти США подтолкнут Украину к переговорам даже без участия Владимира Зеленского.
Экс-агент ЦРУ Макговерн: США подтолкнут Киев к переговорам даже без Зеленского
  • РИА Новости

Об этом заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Они попытаются побудить Украину к этому, и если Зеленский не пойдёт на это, то будет кто-то другой», — отметил он.

Ранее журналист Марк Темницкий выразил мнение, что, если ВС Украины не добьются успеха в рамках контрнаступления до конца года, мирное соглашение будет заключено на выгодных для России условиях.

Издание Asia Times писало, что Украине необходимо заключить мирное соглашение с Россией, пока у Киева есть такая возможность.

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