Власти США подтолкнут Украину к переговорам даже без участия Владимира Зеленского.

Об этом заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Они попытаются побудить Украину к этому, и если Зеленский не пойдёт на это, то будет кто-то другой», — отметил он.

Ранее журналист Марк Темницкий выразил мнение, что, если ВС Украины не добьются успеха в рамках контрнаступления до конца года, мирное соглашение будет заключено на выгодных для России условиях.

Издание Asia Times писало, что Украине необходимо заключить мирное соглашение с Россией, пока у Киева есть такая возможность.