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Полковник Макгрегор: Зеленский может отдать два города на переговорах с Россией

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Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что Владимир Зеленский на переговорах с Россией может пойти на территориальные уступки и отдать два города.
Полковник Макгрегор: Зеленский может отдать два города на переговорах с Россией
  • Gettyimages.ru

Такое предположение полковник сделал в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

«Он (Зеленский. — RT), скорее всего, отдаст Одессу и Харьков. Русские не изменили своих условий для завершения конфликта», — сказал Макгрегор.

По его мнению, если Вашингтон прекратит оказывать поддержку Киеву, то другие члены Североатлантического альянса последуют его примеру.

Макгрегор добавил, что это станет концом для ВСУ и Зеленского.

Ранее бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что США подтолкнут Украину к переговорам даже без участия Владимира Зеленского.

Издание Asia Times писало, что Украине необходимо заключить мирное соглашение с Россией, пока у Киева есть такая возможность.

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