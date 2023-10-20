Reuters: Финляндия связывалась с Россией по поводу повреждения Balticconnector
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«Финляндия связалась с российским министром иностранных дел, «заявив о серьёзности проблемы», а также о том, что началось расследование», — говорится в сообщении.
Также в Финляндии связались с Китаем с целью запросить помощь в установлении контакта с судном Newnew Polar Bear.
8 октября газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение может быть вызвано внешним воздействием.
Президент России Владимир Путин во время общения с журналистами назвал «чушью собачьей» сообщения о якобы причастности Москвы к подрыву Balticconnector.
Он признался, что ранее даже не знал о существовании газопровода.