Глава Палестины заявил, что жители Газы не уйдут со своей земли
Он отметил, что необходимо срочно открыть гумкоридоры и доставить жителям сектора Газа медикаменты и воду.
«(Аббас подчеркнул. — RT) полный отказ от идеи перемещения населения сектора Газа со своей земли», — приводит ТАСС слова политика.
Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль ранее заявил, что местное население сектора Газа не планирует эвакуироваться.
Как утверждал спикер армии Израиля Авихай Адраи, жители сектора Газа смогут эвакуироваться на юг региона.
ЦАХАЛ намерен оценить ситуацию в секторе Газа и понять, сколько осталось местных жителей после эвакуации. Если ситуация позволит, начнутся боевые операции. Вооружённые силы готовы к расширению боевых действий.