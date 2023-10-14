Глава Палестины заявил, что жители Газы не уйдут со своей земли

Глава Палестины Махмуд Аббас в ходе общения с президентом США Джо Байденом заявил, что идея перемещения жителей сектора Газа со своей земли не будет воплощена в жизнь.

Он отметил, что необходимо срочно открыть гумкоридоры и доставить жителям сектора Газа медикаменты и воду. «(Аббас подчеркнул. — RT) полный отказ от идеи перемещения населения сектора Газа со своей земли», — приводит ТАСС слова политика. Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль ранее заявил, что местное население сектора Газа не планирует эвакуироваться. Как утверждал спикер армии Израиля Авихай Адраи, жители сектора Газа смогут эвакуироваться на юг региона. ЦАХАЛ намерен оценить ситуацию в секторе Газа и понять, сколько осталось местных жителей после эвакуации. Если ситуация позволит, начнутся боевые операции. Вооружённые силы готовы к расширению боевых действий.