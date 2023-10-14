Посол Палестины сообщил, что население сектора Газа не собирается эвакуироваться
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«Нет, конечно нет. Это наша земля, наша родина, наши дома. Почему мы должны пойти на Синайский полуостров? Это Израиль хочет, а мы не хотим», — цитирует его ТАСС.
Спикер армии Израиля Авихай Адраи ранее сообщил, что жители сектора Газа смогут эвакуироваться на юг региона в течение ещё шести часов.
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что требование властей Израиля об эвакуации более 1 млн жителей сектора Газа за сутки является нереалистичным.