Myśl Polska: Зеленский не ценит помощь союзников и раскидывается обвинениями
С таким заявлением выступили обозреватели польского издания Myśl Polska.
Согласно статье Зеленский забывает об оказанной ему помощи в тот момент, когда покидает поддержавшую его страну.
Ранее в HT заявили, что Зеленский уехал с позором после отказа выступить в парламенте Румынии.
Также глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Зеленский готов пойти на любые шаги, чтобы не отойти на второй план для Запада.