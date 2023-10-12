Владимир Зеленский называет своим ключевым союзником каждого, к кому приезжает просить помощь, а в случае отказа выдвигает обвинения в сотрудничестве с Москвой.

С таким заявлением выступили обозреватели польского издания Myśl Polska.

Согласно статье Зеленский забывает об оказанной ему помощи в тот момент, когда покидает поддержавшую его страну.

Ранее в HT заявили, что Зеленский уехал с позором после отказа выступить в парламенте Румынии.

Также глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Зеленский готов пойти на любые шаги, чтобы не отойти на второй план для Запада.