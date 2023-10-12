Слуцкий: Зеленский готов на всё, чтобы не отойти на второй план для Запада
Поэтому, по словам Слуцкого, угрозы террористической активности со стороны Киева сохраняются.
«Зеленский в агонии, он готов пойти на любые шаги, лишь бы не отойти на второй план для своих западных хозяев», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Зеленский попросил администрацию премьера Израиля Биньямина Нетаньяху проработать его визит в страну на фоне обострения палестино-израильского конфликта.
Также сообщалось, что конфликт на Ближнем Востоке затмит все запросы Зеленского и Украины.