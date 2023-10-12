Слуцкий: Зеленский готов на всё, чтобы не отойти на второй план для Запада

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Владимир Зеленский готов пойти на любые шаги, чтобы не отойти на второй план для Запада.

Поэтому, по словам Слуцкого, угрозы террористической активности со стороны Киева сохраняются.

«Зеленский в агонии, он готов пойти на любые шаги, лишь бы не отойти на второй план для своих западных хозяев», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Зеленский попросил администрацию премьера Израиля Биньямина Нетаньяху проработать его визит в страну на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Также сообщалось, что конфликт на Ближнем Востоке затмит все запросы Зеленского и Украины.