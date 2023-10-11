Песков: Зеленский находится в сложном положении и начинает надоедать Западу

Владимир Зеленский находится в достаточно сложном положении, это очевидно — он начинает надоедать Западу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Во-первых, он начинает надоедать. Он начинает надоедать всем в Америке, в Европе, люди начинают задаваться вопросом: «На что этот человек тратит наши деньги?» — сказал представитель Кремля журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал видео с Песковым в своём Telegram-канале.

Такое положение дел, конечно, никому не нравится, если Украина — это «оазис коррупции», добавил он.

«Недовольство Зеленским будет расти. Он это чувствует и начинает метаться. Плюс к этому у него срабатывает, знаете, такая профессиональная жадность: «Как же причитающееся мне вооружение сейчас будут отдавать Израилю?». Поэтому дела у него не так просты», — добавил Песков.

Сам Зеленский ранее высказал мнение, что в настоящий момент Украина находится на последней стадии конфликта.

Страны НАТО при этом намерены продолжать оказывать помощь Украине.