Политолог: конфликт на Ближнем Востоке затмит все запросы Зеленского и Украины

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с RT прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что страны альянса должны обеспечить бесперебойные поставки вооружений на Украину, а также приём страны в блок.

Как напомнил специалист, Дональд Трамп — младший, сын экс-президента США, обратил внимание на то, что в видеоматериале Sky News палестинцы держат в руках американские автоматы M4, которые США оставили в Афганистане.

Сейчас выясняется, подчёркивает политолог, что оружие, которое поставлялось на Украину, оказалось у членов ХАМАС, и они его применяют.

«Так что на сегодняшний день всё, что связано с поставками, вызывает уже недоверие и в конгрессе США, они требуют усилить контроль тех структур, которые они создали уже в Киеве, они должны серьёзно контролировать прохождение вооружения, в том числе и стрелкового», — рассказал Кошкин.

По его мнению, конфликт на Ближнем Востоке, скорее всего, «затмит все запросы и Зеленского, и Украины в целом», и если он не будет урегулирован, то Украина просто «сойдёт с первых страниц мировой прессы».

Ранее Столтенберг заявил о том, что страны Североатлантического альянса должны обеспечить бесперебойные поставки вооружений на Украину, а также приём страны в блок.