Axios: Зеленский просит офис Нетаньяху проработать его визит в Израиль
«Офис Зеленского направил в офис премьер-министра Израиля официальный запрос с просьбой согласовать визит», — сообщает портал.
Зеленский ранее заявил в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине.
По его словам, это будет иметь последствия для Киева.
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Зеленский находится в достаточно сложном положении, это очевидно — он начинает надоедать Западу.
Как считает Песков, Зеленский «это чувствует и начинает метаться».