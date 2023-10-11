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Axios: Зеленский просит офис Нетаньяху проработать его визит в Израиль

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Владимир Зеленский попросил администрацию премьера Израиля Биньямина Нетаньяху проработать его визит в страну на фоне обострения палестино-израильского конфликта, чтобы «усилить международную поддержку» ближневосточной страны, пишет Axios со ссылкой на украинские и израильские источники.

«Офис Зеленского направил в офис премьер-министра Израиля официальный запрос с просьбой согласовать визит», — сообщает портал.

Зеленский ранее заявил в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине.

По его словам, это будет иметь последствия для Киева.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Зеленский находится в достаточно сложном положении, это очевидно — он начинает надоедать Западу.

Как считает Песков, Зеленский «это чувствует и начинает метаться».

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