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Следствие увидело некие «внешние следы» на дне около Balticconnector

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Следствие увидело некие «внешние следы» на морском дне в районе места поломки газопровода Balticconnector. Об этом сообщил представитель Центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола во время брифинга.
Следствие увидело некие «внешние следы» на дне около Balticconnector
  • AFP
  • © Rajavartiolaitos / Finnish Boarder Guard / Lehtikuva

Сейчас основное внимание уделяется техническому обследованию места повреждения газопровода, рассказал он. Также изучается ситуация с морским судоходством в этом районе.

«Полиция собирает другую информацию от национальных и международных партнёров. Обзор и анализ данных всё ещё находятся на начальных этапах. Однако на данном этапе можно констатировать, что на морском дне в районе места поломки газопровода наблюдаются внешние следы», — цитирует Симолу РИА Новости.

Криминальная полиция Финляндии ведёт это расследование вместе с коллегами из Эстонии.

Глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен допустил, что газопровод мог получить повреждения из-за якоря.

8 октября газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение может быть вызвано внешним воздействием.

Норвежский сейсмологический фонд NORSAR при этом сообщил, что в ночь на 8 октября в Норвегии был зафиксирован вероятный взрыв в районе газопровода.

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