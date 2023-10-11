Следствие увидело некие «внешние следы» на дне около Balticconnector
- AFP
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Сейчас основное внимание уделяется техническому обследованию места повреждения газопровода, рассказал он. Также изучается ситуация с морским судоходством в этом районе.
«Полиция собирает другую информацию от национальных и международных партнёров. Обзор и анализ данных всё ещё находятся на начальных этапах. Однако на данном этапе можно констатировать, что на морском дне в районе места поломки газопровода наблюдаются внешние следы», — цитирует Симолу РИА Новости.
Криминальная полиция Финляндии ведёт это расследование вместе с коллегами из Эстонии.
Глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен допустил, что газопровод мог получить повреждения из-за якоря.
8 октября газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение может быть вызвано внешним воздействием.
Норвежский сейсмологический фонд NORSAR при этом сообщил, что в ночь на 8 октября в Норвегии был зафиксирован вероятный взрыв в районе газопровода.