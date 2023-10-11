Следствие увидело некие «внешние следы» на дне около Balticconnector

Следствие увидело некие «внешние следы» на морском дне в районе места поломки газопровода Balticconnector. Об этом сообщил представитель Центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола во время брифинга.

Сейчас основное внимание уделяется техническому обследованию места повреждения газопровода, рассказал он. Также изучается ситуация с морским судоходством в этом районе.

«Полиция собирает другую информацию от национальных и международных партнёров. Обзор и анализ данных всё ещё находятся на начальных этапах. Однако на данном этапе можно констатировать, что на морском дне в районе места поломки газопровода наблюдаются внешние следы», — цитирует Симолу РИА Новости.

Криминальная полиция Финляндии ведёт это расследование вместе с коллегами из Эстонии.

Глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен допустил, что газопровод мог получить повреждения из-за якоря.

8 октября газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение может быть вызвано внешним воздействием.

Норвежский сейсмологический фонд NORSAR при этом сообщил, что в ночь на 8 октября в Норвегии был зафиксирован вероятный взрыв в районе газопровода.