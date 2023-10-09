Еврокомиссия намерена усилить контроль над освоением бюджета ЕС в Сербии

Еврокомиссия направит финансирование на дальнейшее укрепление аудиторской системы в Сербии на этапе подготовки страны к вступлению в Евросоюз. Как пояснили в ЕК, инициатива связана с высокой текучестью кадров, управляющих европейской помощью. С документом ознакомился RT.

«Проект будет способствовать укреплению потенциала институтов Республики Сербия для обеспечения подотчётного и эффективного управления помощью на этапе подготовки к вступлению в ЕС», — отмечается в документе.

Европейских аналитиков интересует работа аудиторских органов, в частности проверка достоверности предоставляемой Еврокомиссии бухгалтерской информации, а также эффективности системы управления и контроля в Сербии.

«Увеличить возможности (аудиторской системы в Сербии. — RT) особенно важно в контексте высокой текучести кадров, участвующих в управлении помощью на этапе подготовки к вступлению в ЕC», — подчёркивают в Еврокомиссии.

На эту инициативу выделено €250 тыс., при этом задачи должны быть выполнены в течение восьми месяцев с даты заключения контракта.

Ранее генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству направлял финансирование на создание в Сербии консультационного центра по вопросам политики и права, чтобы «эффективно вести переговоры» о вступлении в Евросоюз.