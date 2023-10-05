Сенатор Джабаров о валдайской речи Путина: одна из самых сильных за последнее время
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Сенатор отметил, что в своей речи президент России затронул множество аспектов.
«Были все аспекты: наша внутренняя жизнь, наши отношения с зарубежными странами, очень много внимания уделялось БРИКС. Очень здорово наш президент высказался о странах, которые нас поддерживали в период санкций, Китай, Индия и другие страны», — рассказал Джабаров.
Он добавил, что считает нынешнюю валдайскую речь Владимира Путина «одной из самых сильных за последнее время».
«Тон был очень доброжелательный и вопросы были глубокие. Ну а ответы, как всегда, блестящие», — заключил собеседник RT.
Ранее президент России Владимир Путин закончил валдайскую речь заявлением о неизбежности укрепления многополярного мира.