Сенатор Джабаров о валдайской речи Путина: одна из самых сильных за последнее время

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал речь президента России Владимира Путина на форуме «Валдай».

Сенатор отметил, что в своей речи президент России затронул множество аспектов.

«Были все аспекты: наша внутренняя жизнь, наши отношения с зарубежными странами, очень много внимания уделялось БРИКС. Очень здорово наш президент высказался о странах, которые нас поддерживали в период санкций, Китай, Индия и другие страны», — рассказал Джабаров.

Он добавил, что считает нынешнюю валдайскую речь Владимира Путина «одной из самых сильных за последнее время».

«Тон был очень доброжелательный и вопросы были глубокие. Ну а ответы, как всегда, блестящие», — заключил собеседник RT.

Ранее президент России Владимир Путин закончил валдайскую речь заявлением о неизбежности укрепления многополярного мира.