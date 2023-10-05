Путин закончил валдайскую речь словами о неизбежности многополярного мира
Президент России Владимир Путин закончил валдайскую речь заявлением о неизбежности укрепления многополярного мира.
- РИА Новости
- © Cергей Гунеев
«Закончу тем, с чего начал, — укрепление многополярного мира неизбежно», — завершил российский лидер свою речь.
Ранее Путин уже заявлял, что создание многополярного мира неизбежно и необходимо.
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