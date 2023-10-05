Путин закончил валдайскую речь словами о неизбежности многополярного мира

Президент России Владимир Путин закончил валдайскую речь заявлением о неизбежности укрепления многополярного мира.

«Закончу тем, с чего начал, — укрепление многополярного мира неизбежно», — завершил российский лидер свою речь.

Ранее Путин уже заявлял, что создание многополярного мира неизбежно и необходимо.