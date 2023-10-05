Путин о СВО: дело не в территориях, а в гарантиях безопасности наших людей

Задачей спецоперации на Украине являются гарантии безопасности для народов России, вопрос не в территориях, заявил российский президент Владимир Путин.

В ходе заседания клуба «Валдай» главный редактор RT Маргарита Симоньян спросила Путина, где Россия намерена остановиться в ходе СВО.

«Дело не в территориях, дело в гарантиях безопасности народов России и российского государства», — ответил российский лидер.

Он отметил, что это сложный вопрос, требующий дискуссий.

«С вашим мужем я боюсь разговаривать, он если не экстремист, то человек крайних убеждений, но с вами мы подискутируем», — пошутил Путин о муже Симоньян Тигране Кеосаяне.

Ранее российский президент заявил, что Одесса является русским и «чуть-чуть еврейским» городом.