Российский президент Владимир Путин перечислил шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает присоединиться всех партнёров.

Об этом глава государства сказал на заседании клуба «Валдай».

«Надо отдавать себе отчёт, к чему мы стремимся, к чему мы хотим прийти. И такое понимание в России есть. Первое — мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания», — подчеркнул российский лидер.

Второй целью России Путин обозначил достижение многообразия мира, которое необходимо не просто сохранить, а сделать основой всеобщего развития.

Третьим принципом российской политики глава государства назвал представительность. По его словам, никто не имеет права управлять миром за других или от имени других стран.

Четвёртый принцип — достижение всеобщей безопасности и прочного мира, построенного с учётом интересов всех государств. По мнению Путина, необходимо освободить мир от блоков, наследия колониальной эпохи и холодной войны.

«Гармония в этой сфере достижима, надо просто отбросить гордыню, спесь и перестать смотреть на других как на партнёров второго сорта или как на изгоев или дикарей», — сказал он.

Пятым принципом Путин обозначил всеобщую справедливость, поскольку эпоха эксплуатации осталась в прошлом.

Шестой принцип, подчеркнул российский лидер, — это равноправие.