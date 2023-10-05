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Депутат Водолацкий: НАТО ставит одну цель — максимально обескровить Россию

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Ангелина Шурпина
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал заявление министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен о том, что предоставление помощи Украине в конфликте с Россией стало самым доступным способом сдерживания «российской угрозы».
Депутат Водолацкий: НАТО ставит одну цель — максимально обескровить Россию
  • РИА Новости

По словам парламентария, это заявление можно разделить на две части.

«Первое — это дешёвый популизм, и, втянув Украину в этот процесс, они её просто уничтожают, пытаясь через Украину навредить России», — заявил депутат.

Второй аспект, по мнению Водолацкого, касается того факта, что именно НАТО угрожает национальной безопасности России.

«Министру Нидерландов я бы посоветовал хорошо снова изучить историю, она очень поучительная, наглядная, с конкретными примерами... НАТО ставит одну цель — максимально обескровить Россию, поставить её на колени и диктовать ей свои условия. Но, как наш президент говорил, Россия никогда на колени не становилась, Россия всегда побеждала зло, и в этот раз мы его тоже победим», — заключил он.

Ранее глава министерства обороны Нидерландов назвала помощь Киеву дешёвым способом борьбы с Россией.

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