Депутат Водолацкий: НАТО ставит одну цель — максимально обескровить Россию
- РИА Новости
По словам парламентария, это заявление можно разделить на две части.
«Первое — это дешёвый популизм, и, втянув Украину в этот процесс, они её просто уничтожают, пытаясь через Украину навредить России», — заявил депутат.
Второй аспект, по мнению Водолацкого, касается того факта, что именно НАТО угрожает национальной безопасности России.
«Министру Нидерландов я бы посоветовал хорошо снова изучить историю, она очень поучительная, наглядная, с конкретными примерами... НАТО ставит одну цель — максимально обескровить Россию, поставить её на колени и диктовать ей свои условия. Но, как наш президент говорил, Россия никогда на колени не становилась, Россия всегда побеждала зло, и в этот раз мы его тоже победим», — заключил он.
Ранее глава министерства обороны Нидерландов назвала помощь Киеву дешёвым способом борьбы с Россией.