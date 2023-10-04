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Глава МО Нидерландов назвала помощь Киеву дешёвым способом борьбы с Россией

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Предоставление помощи Украине в конфликте с Россией стало самым доступным способом сдерживания «российской угрозы».
Глава МО Нидерландов назвала помощь Киеву дешёвым способом борьбы с Россией
  • AP

Такое заявление сделала министр обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, передаёт издание Anadolu Ajansi.

«Поддержка Украины — это очень дешёвый способ убедиться в том, что Москва не представляет угрозы для НАТО», — добавила она.

Оллонгрен добавила, что Западу придётся долго спонсировать Украину, поскольку США в скором времени могут прекратить помогать Киеву из-за внутренних проблем.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал партнёров продолжать отправлять вооружения на Украину.

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