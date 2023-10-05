Вице-спикер Совфеда Косачёв: Украина — осознанно выбранный Западом плацдарм

Вице-спикер Совфеда России Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал заявление министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен о том, что предоставление помощи Украине в конфликте с Россией стало самым доступным способом сдерживания «российской угрозы».

По мнению парламентария, в любой стране военные «позволяют себе большую откровенность, нежели чем политики и дипломаты».

«И в данном случае это произошло, и министр обороны Нидерландов сказала то, что совершенно точно на уме у западных политиков и дипломатов, но что они пытаются маскировать некими благими заявлениями в поддержку суверенитета, независимости, демократии, свободы, чего угодно ещё на Украине в противовес всему тому, что из себя, с их точки зрения, в противоположном смысле представляет Россия», — рассказал Косачёв.

На самом деле, по словам собеседника RT, она сказала правду, «что Запад в данном случае воюет против России».

«Украина здесь всего лишь плацдарм, причём плацдарм, осознанно выбранный Западом в этой войне, как наиболее экономичный и эргономичный, потому что действительно гибнут не натовские, а украинские военнослужащие, и при этом расходы для Запада оказываются меньшими, чем они могли бы быть в случае прямого военного конфликта», — заключил он.

Ранее глава Министерства обороны Нидерландов назвала помощь Киеву дешёвым способом борьбы с Россией.

Оллонгрен добавила, что Западу придётся долго спонсировать Украину, поскольку США в скором времени могут прекратить помогать Киеву из-за внутренних проблем.