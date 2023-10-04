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Посол России: жители Канады требуют убрать памятники нацистам, но власти молчат

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Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что жители Канады требуют демонтировать памятники нацистам, однако канадские власти молчат на такие призывы.
Посол России: жители Канады требуют убрать памятники нацистам, но власти молчат
  • Gettyimages.ru
  • © Gary Hershorn

Об этом Степанов сказал в эфире Первого канала.

Как рассказал посол, канадцы, предки которых воевали во Второй мировой войне, пишут в российское посольство огромное количество писем.

Он уточнил, что в этих письмах местные жители подчёркивают, что осуждают такие действия, как чествование нациста Ярослава Гуньки в парламенте Канады.

«Они говорят: мы требуем убрать вот эти нацистские памятники, но канадские власти молчат, они молчат десятилетиями», — цитирует его РИА Новости.

22 сентября на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.

После того, как из-за этого разгорелся скандал, премьер-министр Канады Джастин Трюдо принёс извинения за приглашение украинского нациста, а спикер палаты общин Энтони Рота подал в отставку.

По сообщениям СМИ, эсэсовец Гунька теперь скрывается и собирается уехать в Южную Америку «к своим друзьям».

Вместе с этим представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости запросить список «друзей» Гуньки.

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