Посол России: жители Канады требуют убрать памятники нацистам, но власти молчат
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Об этом Степанов сказал в эфире Первого канала.
Как рассказал посол, канадцы, предки которых воевали во Второй мировой войне, пишут в российское посольство огромное количество писем.
Он уточнил, что в этих письмах местные жители подчёркивают, что осуждают такие действия, как чествование нациста Ярослава Гуньки в парламенте Канады.
«Они говорят: мы требуем убрать вот эти нацистские памятники, но канадские власти молчат, они молчат десятилетиями», — цитирует его РИА Новости.
22 сентября на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.
После того, как из-за этого разгорелся скандал, премьер-министр Канады Джастин Трюдо принёс извинения за приглашение украинского нациста, а спикер палаты общин Энтони Рота подал в отставку.
По сообщениям СМИ, эсэсовец Гунька теперь скрывается и собирается уехать в Южную Америку «к своим друзьям».
Вместе с этим представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости запросить список «друзей» Гуньки.