На Западе ожидали, что в результате санкций в России будет дефицит продуктов, но этого не произошло, сообщает издание Die Welt.

«Санкции, введённые Западом против России, должны были настроить население против президента (России Владимира. — RT) Путина. Тем не менее в повседневной жизни многих россиян военные действия на Украине всё ещё едва заметны», — сказано в материале.

Как отмечает издание, Запад надеялся, что его бренды вскоре исчезнут из России, что приведёт к возвращению российских потребителей в мир позднего СССР, но этого не произошло.

Уточняется, что многие компании остались на российском рынке, а по данным Европейской комиссии, только 40% международных компаний решили уйти из России.

28 сентября российский лидер Владимир Путин заявил, что внешнее давление стало стимулом для роста собственных производств России.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что наиболее сложный период для экономики России пройден.