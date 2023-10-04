Welt: надежды Запада на дефицит продуктов в России из-за санкций не оправдались
- РИА Новости
«Санкции, введённые Западом против России, должны были настроить население против президента (России Владимира. — RT) Путина. Тем не менее в повседневной жизни многих россиян военные действия на Украине всё ещё едва заметны», — сказано в материале.
Как отмечает издание, Запад надеялся, что его бренды вскоре исчезнут из России, что приведёт к возвращению российских потребителей в мир позднего СССР, но этого не произошло.
Уточняется, что многие компании остались на российском рынке, а по данным Европейской комиссии, только 40% международных компаний решили уйти из России.
28 сентября российский лидер Владимир Путин заявил, что внешнее давление стало стимулом для роста собственных производств России.
Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что наиболее сложный период для экономики России пройден.