Узнать больше

Welt: надежды Запада на дефицит продуктов в России из-за санкций не оправдались

Короткая ссылка
На Западе ожидали, что в результате санкций в России будет дефицит продуктов, но этого не произошло, сообщает издание Die Welt.
Welt: надежды Запада на дефицит продуктов в России из-за санкций не оправдались
  • РИА Новости

«Санкции, введённые Западом против России, должны были настроить население против президента (России Владимира. — RT) Путина. Тем не менее в повседневной жизни многих россиян военные действия на Украине всё ещё едва заметны», — сказано в материале.

Как отмечает издание, Запад надеялся, что его бренды вскоре исчезнут из России, что приведёт к возвращению российских потребителей в мир позднего СССР, но этого не произошло.

Уточняется, что многие компании остались на российском рынке, а по данным Европейской комиссии, только 40% международных компаний решили уйти из России.

28 сентября российский лидер Владимир Путин заявил, что внешнее давление стало стимулом для роста собственных производств России.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что наиболее сложный период для экономики России пройден.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить