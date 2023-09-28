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Путин: внешнее давление стало стимулом для роста собственных производств России

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что внешнее давление стало стимулом для роста собственных производств России.
Путин: внешнее давление стало стимулом для роста собственных производств России
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Внешнее давление в итоге стало мощным стимулом для роста наших собственных производств, раскрытия собственного потенциала в самых разных сферах», — подчеркнул он.

Вместе с этим Путин призвал оказывать поддержку бизнесу, особенно в сфере высокотехнологичного производства. По его словам, в стране наступило время новых возможностей для развития региональных экономик.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ВВП России за семь месяцев с начала года вырос на 2%.

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