Мишустин: ВВП России за январь — июль увеличился на 2%

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ВВП России за семь месяцев с начала года вырос на 2%.

Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на заседании правительства.

«Уже в этом году мы перешли к устойчивому росту — вопреки тем экспертам, кто ожидал совсем другого развития событий. По предварительной оценке Минэкономразвития, за семь месяцев валовой внутренний продукт увеличился больше чем на 2%», — сказал он.

Мишустин уточнил, что данные показатели в немалой степени достигаются за счёт роста обрабатывающей промышленности, а также перестройки транспортно-логистических связей и повышения инвестиционной активности в первой половине года.

Ранее Мишустин заявил, что ненефтегазовые доходы могут составить две трети в российском бюджете в 2024 году.