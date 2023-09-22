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Мишустин: ВВП России за январь — июль увеличился на 2%

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ВВП России за семь месяцев с начала года вырос на 2%.
Мишустин: ВВП России за январь — июль увеличился на 2%
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Астахов

Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на заседании правительства.

«Уже в этом году мы перешли к устойчивому росту — вопреки тем экспертам, кто ожидал совсем другого развития событий. По предварительной оценке Минэкономразвития, за семь месяцев валовой внутренний продукт увеличился больше чем на 2%», — сказал он.

Мишустин уточнил, что данные показатели в немалой степени достигаются за счёт роста обрабатывающей промышленности, а также перестройки транспортно-логистических связей и повышения инвестиционной активности в первой половине года.

Ранее Мишустин заявил, что ненефтегазовые доходы могут составить две трети в российском бюджете в 2024 году.

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