Мишустин: наиболее сложный период для экономики России пройден

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что наиболее сложный период для экономики России пройден.

Об этом он сказал во время своего выступления на Московском финансовом форуме.

«Российская экономика проходит через масштабную трансформацию. Односторонний разрыв западными партнёрами прежних хозяйственных связей обострил многие вопросы, но наиболее сложный период пройден», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что прогнозы по глубокому падению российской экономики из-за западных санкций не сбылись.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что ВВП России за семь месяцев с начала года вырос на 2%.