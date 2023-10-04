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Welt: надежды на дефицит продуктов в России из-за санкций не оправдались

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Надежды западных стран на то, что санкции вызовут дефицит потребительских продуктов в России, не оправдались.

С таким заявлением выступили в немецкой газете Welt.

Согласно статье на Западе существовала надежда на то, что западные бренды вскоре исчезнут из России.

По данным газеты, их исчезновение должно было «катапультировать» российских потребителей обратно в потребительский мир позднего Советского Союза.

«Но этого не произошло», — говорится в публикации.

Ранее в O2 заявили, что магазины в России заполнены продуктами, несмотря на санкции.

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