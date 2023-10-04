Welt: надежды на дефицит продуктов в России из-за санкций не оправдались
С таким заявлением выступили в немецкой газете Welt.
Согласно статье на Западе существовала надежда на то, что западные бренды вскоре исчезнут из России.
По данным газеты, их исчезновение должно было «катапультировать» российских потребителей обратно в потребительский мир позднего Советского Союза.
«Но этого не произошло», — говорится в публикации.
Ранее в O2 заявили, что магазины в России заполнены продуктами, несмотря на санкции.