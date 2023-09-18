Узнать больше

O2: магазины в России заполнены продуктами, несмотря на санкции

Короткая ссылка
Обозреватели польского издания О2.pl заявили, что, несмотря на санкции, полки в российских магазинах заполнены продуктами.

«Санкции повлияли на россиян не так сильно, как мы могли бы подумать», — говорится в статье.

Отмечается, что в России сегодня можно увидеть хорошо оборудованные и процветающие магазины, рестораны и галереи. 

Так, по данным портала, в России есть аналог McDonalds, где «русская Кола на вкус точно такая же, как и американская». Кроме того, отмечается в публикации, жителям страны «до сих пор доступна» паста Nutella.

Ранее политолог Руслан Бальбек заявил, что российская экономика оказалась более устойчивой, чем все думали.

Также корреспондент немецкой газеты FAZ в Москве Катарина Вагнер опубликовала статью, посвящённую последствиям антироссийских санкций, в которой признала, что полки в столичных магазинах всё так же полны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить