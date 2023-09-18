Обозреватели польского издания О2.pl заявили, что, несмотря на санкции, полки в российских магазинах заполнены продуктами.

«Санкции повлияли на россиян не так сильно, как мы могли бы подумать», — говорится в статье.

Отмечается, что в России сегодня можно увидеть хорошо оборудованные и процветающие магазины, рестораны и галереи.

Так, по данным портала, в России есть аналог McDonalds, где «русская Кола на вкус точно такая же, как и американская». Кроме того, отмечается в публикации, жителям страны «до сих пор доступна» паста Nutella.

Ранее политолог Руслан Бальбек заявил, что российская экономика оказалась более устойчивой, чем все думали.

Также корреспондент немецкой газеты FAZ в Москве Катарина Вагнер опубликовала статью, посвящённую последствиям антироссийских санкций, в которой признала, что полки в столичных магазинах всё так же полны.