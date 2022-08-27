Немецкая журналистка усомнилась, могут ли россияне позволить себе купить печенье и шоколад

Корреспондент немецкой газеты FAZ в Москве Катарина Вагнер опубликовала статью, посвящённую последствиям антироссийских санкций, в которой признала, что полки в столичных магазинах всё так же полны.

По наблюдению журналистки, полки московских супермаркетов заполнены самыми разнообразными товарами.

Среди продуктов она отметила различного рода печенье, шоколад, йогурты, напитки.

«Но кто на самом деле может позволить себе всё это в России?» — приводит её внезапный вопрос РИА Новости.

По словам Вагнер, россияне уже давно перешли на отечественные аналоги продуктов, производящихся в западных странах.

Такой вывод обозреватель сделала после опроса двух пенсионеров в супермаркете, в корзинах которых не оказалось западных товаров.

Ранее The Economist писал, что введённые западными странами санкции против России работают не так хорошо, как ожидали эти страны.